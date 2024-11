ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಕಲುಷಿತ ನಗರ ಲಾಹೋರ್, 1900 ದಾಟಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್‌ ಆರೋಪ!

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಕಲುಷಿತ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಕಲುಷಿತ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಲಾಹೋರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ AQI (ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ದಾಖಲೆ 1900ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

🌫️ The smog crisis in #Lahore is worsening, posing severe risks to public health. High pollution levels are causing respiratory issues, eye irritation, and even long-term health damage for residents. We need urgent action for cleaner air & sustainable policies to protect lives.… pic.twitter.com/Y3LJVPSXXv

— Mazhar (@TriconUmt) November 3, 2024