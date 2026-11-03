ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದ ಯುವಕರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಅದೇ ಕಣ್ಣು' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲದವರಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಇವರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ನೃತ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಲಿಯುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಒಡಲಾಳದಿಂದ ಬರುವ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದ ಯುವಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾಡು-ಮೇಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆರೆತು ಹೋದ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಸೈನ್ಯವೀಗ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ಮೈಮರೆತು ಕುಣಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರುಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹಾಡು, ಸಿದ್ದಿ ಯುವಕರ ಆರ್ಭಟ!
ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರವಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದಿ ಯುವಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮೆಲೋಡಿ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅದೇ ಕಣ್ಣು' ಚಿತ್ರದ "ಇದೇ ನೋಟ ಇದೇ ಆಟ" ಹಾಡನ್ನು ತಾವೇ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಡೋಲಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಈ ಯುವಕರು ಹಾಕಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾಯ್ನುಡಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಮುಗ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನೆಲದ ಸೊಗಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದೇಹದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಾದರೇನು, ಇವರ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತನ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, ಮಗದೊಬ್ಬರು "ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹಾಡಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ, ಇವರ ನೃತ್ಯ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ" ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವರು ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ!
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಮಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಗಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಜರತ್ನನ ಹಾಡನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಕೃತಕ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಈ ಯುವಕರ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮುಗ್ಧತೆ, ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ.