Bellipady Gunaranjan Shetty: ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕೊಂಡಾಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಅವರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆ, ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಓದಿ..
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಖಾಡದ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಗರಡಿ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಗಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲದ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವೊಂದು ಮೂಡಿಬಂದಿತು.
ಹೌದು. ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಇಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ನಾಯಕರೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಬಡ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ನೋವಿಗೂ ಮಿಡಿದು, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದರು.
ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಆತನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರಿಂದ 2030ರ ಅವಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ ಗರಡಿ ಮನೆಗಳ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಸ್ತಿ ಲೋಕ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರರು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭರವಸೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
ಮರುಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬೀಚ್ ಕುಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ, ಬಡ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಲಾಂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನೈಜ ಸಾಧಕರ ಸತ್ಯಕಥೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.