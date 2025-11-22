ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.22): ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ದುರಂತ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿನ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಸೇನೆ-ಯುಬಿಟಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಎಂಎಫ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು. "ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳು ತೇಜಸ್ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಎಂಎಫ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಬದುಕುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ಮೇಡ್-ಇನ್-ಚೀನಾ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಮೇಡ್-ಇನ್-ಚೀನಾ ಆಟಿಕೆಗಳು' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ, ಶಿವಸೇನೆ-ಯುಬಿಟಿ ಸಂಸದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು PL-15 ಮತ್ತು HQ-9P ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾಗೂ JF-17 ಮತ್ತು J-10 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಚೀನೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಆದರೂ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವಿಫಲವಾದವು, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನ
ಶುಕ್ರವಾರ ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಪೈಲಟ್, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ದುಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡಿತು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ತಯಾರಿಸಿದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (LCA) ತೇಜಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.10 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (IST ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:40) ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು.