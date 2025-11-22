ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಅಮರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, ಭಾರತವು ಯುನಾನ್ (ಗ್ರೀಸ್), ಮಿಸ್ರ್ (ಈಜಿಪ್ಟ್) ಮತ್ತು ರೋಮ್ನಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.22): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, "ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಗವತ್, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಅಮರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಯುನಾನ್ (ಗ್ರೀಸ್), ಮಿಸ್ರ್ (ಈಜಿಪ್ಟ್) ಮತ್ತು ರೋಮ್ನಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಯುನಾನ್ (ಗ್ರೀಸ್), ಮಿಸ್ರ್ (ಈಜಿಪ್ಟ್) ಮತ್ತು ರೋಮ್, ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಿಂದ ನಾಶವಾದವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಚೀಫ್
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
"ಭಾರತ ಎಂಬುದು ಅಮರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹೆಸರು... ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಿಂದೂಯೇತರರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕರೆ
ದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪೋಷಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ, ಮೊದಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 'ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ' ಎಂಬ ಪದವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು (50%) ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವು ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ನಕ್ಸಲಿಸಂನ ಅವನತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, "ಸಮಾಜವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ" ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
"ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಮುಳುಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೂರ್ಯ ಅದಾಗಲೇ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ನಾವು 90 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬಲವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.