Photos: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ದುರಂತ ಚಿತ್ರಗಳು..
ದುಬೈ ಏರ್ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಪೈಲಟ್ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನದ ಎರಡನೇ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪತನವಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋ 2025 ರ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
"ಈ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅದು ಯಾವ ವಿಮಾನ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ದುರಂತ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ಶೋ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಅದು ವಿಮಾನದ 23 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಜಿಗಿದಿದ್ದ.
ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (LCA) ತೇಜಸ್ Mk1 ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಅನ್ನು ಗುರುವಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಎಚ್ಎಎಲ್ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ತುಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡ ಎರಡೂ ಇದ್ದವು. ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ತಂಡಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು IAF ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನು ಯುಎಇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತನಿಖಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆ ತನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ HAL ತೇಜಸ್ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾದ, ಏಕ-ಎಂಜಿನ್ ಬಹುಪಾತ್ರ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಚುರುಕುತನ, ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ: 40-60 (Mk1/Mk1A; ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿವೆ)
ಉದ್ದ: 43 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು (13.2 ಮೀ)
ವಿಂಗ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್: 26 ಅಡಿ 11 ಇಂಚು (8.2 ಮೀ)
ತೂಕ: 14,300 ಪೌಂಡ್ (6,500 ಕೆಜಿ) ಖಾಲಿ
30,900 ಪೌಂಡ್ (14,000 ಕೆಜಿ) ಗರಿಷ್ಠ ಟೇಕ್ಆಫ್
ಎಂಜಿನ್: ಒಂದು GE F404-GE-IN20 ಆಫ್ಟರ್ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟರ್ಬೋಫ್ಯಾನ್ (ಆಫ್ಟರ್ಬರ್ನರ್ನೊಂದಿಗೆ ~84 kN ಥ್ರಸ್ಟ್)
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ: ~1,380 mph (2,220 ಕಿಮೀ/ಗಂ); ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ 1.8
