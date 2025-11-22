Delhi Court Sentences Man to 25 Years for Digital Rape of 2-Year-Old Girl in 9 Days 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.22): ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಬಬಿತಾ ಪುನಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಶಾಸನವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ನೇರ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪರಾಧಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಈ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಅಪರಾಧಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪುನಿಯಾ, "ಶಾಸನವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ನೇರ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರವು ನೇರ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಂದನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಅಪರಾಧಿಯು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. "ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯು ಯಾವುದೋ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ, ಇದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಅಂಶವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗಾಂಜಾ/ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವನಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
"ನಿರ್ಭಯಾ, ಕಥುವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ
ಅಪರಾಧಿಯು ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಅದು ಅವಳ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಪರಾಧಿ ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿದ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವು ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ನೋವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಆಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ₹13.5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು.