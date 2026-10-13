ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪೊತುಕುಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಕಾವಲುಗಾರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ತರಗತಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾವಲುಗಾರನ ಮಗಳು ಅಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವಲುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್!
ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕನಸೂ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಈ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು, ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ತರಗತಿ ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಂಡು ಬದಲಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೀವನ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಿಯಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊತುಕುಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿದವು.
ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಳಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಓದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರು.
ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿ
2003ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಪೊತುಕುಚಿ ಸೋಮಸುಂದರ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರದ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ತರಗತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ, ಸಾರಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾವಲುಗಾರನ ಮಗಳು ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜೀವನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಅಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಕಾವಲುಗಾರರ ಮಗಳಾದ ಅವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಓದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನೆರವು ಪಡೆದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಾವು ಓದಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಬೆಳಕು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ, ಶುಲ್ಕ, ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ತರಗತಿ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.