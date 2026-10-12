ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಡವರಿಗಿಂತ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2026 ರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ವೇದಿಕೆ ಈಗ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬಡ ಜನರು ಭಾರತದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬಡವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬಡವರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 25 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ಇದು 31 ಡಾಲರ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಲಾ 28 ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಡಾಲರ್ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 173 ಡಾಲರ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 129 ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 128 ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 80,000 ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಶದ ಅಗ್ರ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಬಡವನಿಗಿಂತ ಬಡವ
ಹೋಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವವರು ಸಹ ಹಲವಾರು ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಹೋನಾ ದತ್ತಗುಪ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಡಾಲರ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಮೊತ್ತವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ
ಬಡ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದತ್ತಗುಪ್ತರ ವಾದ. ಬಡ ಭಾರತೀಯರು ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಬಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾದ್ಯಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯು ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. .