ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮ್ಮು ದಂಪತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.25): ರೈಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮ್ಮುವಿನ ದಂಪತಿಗೆ, ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವೆಚ್ಚವಾದ ₹38,199 ಹಾಗೂ ₹25,000 ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಜಮ್ಮುವಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ (Deficiency in service) ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ದೂರುದಾರರಾದ ಜಮ್ಮುವಿನ ಮೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವು (Mohit Singh Bhau) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಾಮಿನಿ ಬಿಲ್ಲೋರಿಯಾ (Damini Billoria) ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ₹20,000 ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ₹5,000 ವ್ಯಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವು ಮತ್ತು ದಾಮಿನಿ ಬಿಲ್ಲೋರಿಯಾ ದಂಪತಿ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಡುರೊಂಟೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12266) ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:55ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:15ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ತೆರಳಲು ದಂಪತಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಡುರೊಂಟೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:50ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಗುವಾಹಟಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದಂಪತಿ ₹35,699 ನೀಡಿ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ₹2,500 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಗಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ₹60,000, ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ ₹50,000 ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ₹30,000 ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
'ಮಂಜಿನ ಕಾರಣ' ಮತ್ತು 'ನಿಯಮ 115'ರ ವಾದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಘದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸುಂಕದ ನಿಯಮ 115ರ (Rule 115 of the Indian Railway Conference Association Coaching Tariff) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಆಗಮನದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ (Fog) ಕಾರಣದಿಂದ ರೈಲು ತಡವಾಯಿತು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ದೇವ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯೆ ನೀಲಂ ಬಾಲಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ರೈಲ್ವೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು:
ರೈಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ದಂಪತಿ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಗಮನಿಸಿತು. ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ತಡವಾಯಿತು ಎಂಬ ರೈಲ್ವೆಯ ವಾದವನ್ನು ದಂಪತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದಲೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿತು.
ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ
2026ರ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಯೋಗವು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವೆಚ್ಚವಾದ ₹38,199 ಮೊತ್ತವನ್ನು 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ದಂಪತಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ₹20,000 ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ₹5,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ತಲುಪಿದ ಆರು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.