ತಾತನ ಆಸ್ತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೊಮ್ಮಗನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.25): ತಾತನ ಆಸ್ತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೊಮ್ಮಗನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಭೂಮಿಯು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೇವಲ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ!
ಚೆನ್ನೈನ 1,811 ಚದರ ಅಡಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷ ವಿಲ್ (ಮರಣಶಾಸನ) ಬರೆಯದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 'ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 1956'ರ (Hindu Succession Act, 1956) ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕು (Birthright) ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಚೆನ್ನೈನ 1,811 ಚದರ ಅಡಿ ನಿವೇಶನ ವಿವಾದ? ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ದಿವಂಗತ ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವೆ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 1994ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂ. ಕುಮಾರನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಮಾರನ್ ಅವರು 1997ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಕುಮಾರನ್ ಅವರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪುತ್ರ ಜೆ. ರಾಜೇಶ್, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಿಯಾದ ಜೆ. ಗೋಮತಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಬೇಕೆಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತನಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು (Trial court) ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 2010ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಜೆ. ರಾಜೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂ. ಕುಮಾರನ್ (2026 INSC 1208) ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ-1956ರ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗನು ತನ್ನ ತಾತನ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್-1 ವಾರಸುದಾರನಾಗಿ (Class I heir) ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಆಸ್ತಿಯು ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Personal property). ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ತಿಯ ವಿಭಾಗ (Partition) ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಹದಾಯಾದಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ (Coparcenary rights) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ (ತಮಿಳುನಾಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 1989ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 29-A ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವ್ರಜ್ ದಕ್ವಾಲಾ (CA Vraj Dakwala), ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾತನಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು, 'ಆ ಆಸ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆ?' ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ, ಆಸ್ತಿಯು ಮೂಲತಃ ತನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮೊಮ್ಮಗನು ಪಾಲು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.