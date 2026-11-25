ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸದ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯ ಮುಂಡ್ಕಾ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧರಿಸಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ಟೋಲ್ಗಳಿಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಅವುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನ್ (VAHAN) ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ, ವಿಮೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಮೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟೋಲ್ ದಾಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ವಿಮೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ದಂಡ ಇಲ್ಲ- ಎನ್ಎಚ್ಎಐ:
ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ, ಇದು ಕೇವಲ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ನವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಚಲನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.