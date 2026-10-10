ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಮರ ಕಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ವೃದ್ಧೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10): ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಹೋದಾಗ, ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೇಸ್ ಜಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ.. ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಹೋಗಿದ್ದ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೂ ಅದೇ..
ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವರ್ನಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೋಲು ಮತ್ತು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆದಾಡುವ ವೃದ್ಧೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ದೇವರ್ನಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮುನಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಮಾ ದೇವಿ.. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗಂಡನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ವೃದ್ಧೆಯ ಆರೋಪ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ ದೂರುದಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಬಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದರೆ.. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು (CrPC / ಹೊಸ BNS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 151 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಭಂಗದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರು ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ದೂರುದಾರ ಅಥವಾ ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 151 ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ನೊಂದ ರಮಾ ದೇವಿ, ನಡೆಯಲು ಕೋಲು ಮತ್ತು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು, ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಆದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.