'ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್' ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.22): ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್' (India AI Impact) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವೀರೋಚಿತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ; ಪ್ರಧಾನಿ ಆಕ್ರೋಶ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನ 'ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಖಾಡ'ವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವುದು ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
'ಬೆತ್ತಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು?':ಮೀರತ್ ಜನತೆಗೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಕುರಿತು ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 'ಇಡೀ ದೇಶವು ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೇ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬಡತನದ ಪರಮಾವಧಿ: ಮದುವೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಾಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನದೇ ದೇಶವನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ದೂರಿದರು. 'ಅವರು ನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ-ಎನ್ಡಿಎ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್' ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.