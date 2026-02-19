ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಗೋತಿಯಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ಆಯೋಜಕರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
AI Summit Row ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯ್ತು. ಗಲ್ಗೋತಿಯಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೊನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಪಾಠವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಗೋತಿಯಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು 'ಓರಿಯನ್' ಹೆಸರಿನ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದು ತಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ 'ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಇದು ಚೀನಾದ 'ಯೂನಿಟ್ರೀ' ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಯೂನಿಟ್ರೀ ಗೋ2' ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. 'ಓರಿಯನ್' ಮತ್ತು 'ಯೂನಿಟ್ರೀ ಗೋ2' ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 'ಯೂನಿಟ್ರೀ ಗೋ2' ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಬೋಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ, ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಗದ್ದಲದ ನಂತರ, ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಆಯೋಜಕರು ಗಲ್ಗೋತಿಯಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ್, ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ತಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. 'ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಲ್ಗೋತಿಯಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು 'ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ' ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗಲ್ಗೋತಿಯಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆದ ಮುಜುಗರದ ಆಚೆಗೆ, ಈ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಂತದ್ದು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತವನ್ನು AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿವಾದ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.