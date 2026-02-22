- Home
Kishtwar Encounter: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಭರ್ಜರಿ ಆಪರೇಷನ್, ಕಿಶ್ತ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೈಶ್ ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ, 2 ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ ವಶ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಟ್ರೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Terrorists killed in encounter in Kishtwar
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರದ ಚಾಟ್ರೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎರಡು ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
#WATCH | J&K | Security Forces conduct cordon & search operation as an encounter started between security forces and terrorists in the Chatroo area of Kishtwar.
(Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) pic.twitter.com/HmGYJUZvov
— ANI (@ANI) February 22, 2026
#BREAKING: Two Top Terrorist Commanders of Pakistani terror group Jaish e Muhammad killed in Chatroo, Kishtwar of Jammu & Kashmir, India. Big success for Indian Army and J&K Police. pic.twitter.com/izCPcPkc65
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 22, 2026
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಉಗ್ರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದರು.
Pakistani Jaish e Muhammad Terrorist Saifullah killed earlier today by Indian Army at Kishtwar of Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/yigDL9TmWW
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 22, 2026
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
What is Operation Trashi-I in which two terrorists were killed in Kishtwar?
ಉಗ್ರರ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಿಶ್ತ್ವಾರದ ಚಾಟ್ರೂ ವಲಯದ ಪಸ್ಸೇರ್ಕುಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರಾಶಿ-I' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ (IB) ಮತ್ತು ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವು. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎರಡು ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗢𝗽𝗧𝗿𝗮𝘀𝗵𝗶-𝗜 | #𝗧𝘄𝗼𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀𝗞𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱
𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗗 | 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗛𝗜-𝗜
Pursuant to credible intelligence inputs collated from #JKP, #IB and own intelligence sources, a…
— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) February 22, 2026
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್, "#JKP, #IB ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರಾಶಿ-I ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಿಐಎಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ #WhiteKnightCorps ಪಡೆಗಳು, ಜೆಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು #CRPF ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ನಿಖರತೆ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪಡೆಗಳು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದವು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 02 x ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
Property attached in anti-terror action in Budgam
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬುದ್ಗಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಯು ಗಮ್ಗುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ಸಾಹಿಬ್ ನಿವಾಸಿ, ದಿವಂಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ನಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯು ಗಮ್ಗುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ಸಾಹಿಬ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 1 ಕನಾಲ್ ಮತ್ತು 16 ಮರ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬುದ್ಗಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಹಲವಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹಚರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಬುದ್ಗಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
(ಎಎನ್ಐ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ)
