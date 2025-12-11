ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಹು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.11): ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಸಿಐಸಿ) ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವಂತೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (ಸಿವಿಸಿ) ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಎಂಟು ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತನ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಂಟು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಇದರ ನಂತರ, ಲೋಕಸಭೆಯು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 'ಮತ ಚೋರಿ' ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಬಿಸಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿತು. ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ 'ವೋಟ್ ಚೋರಿ' ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಾ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
"ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಷಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತ" ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಇದು ಭಯಭೀತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, "ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.