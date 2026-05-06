ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ‘ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರ 70 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ…
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.06): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ‘ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಸಿಇಓಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಗುರುದೇವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಂತಹ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ 'ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಧ್ಯಾನ'ವು 2026ರ ಮೇ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ 1981ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ 'ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್', ಇಂದು 182 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು: ಆಡಳಿತ, ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು: 'ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್' ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 182 ದೇಶಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಅಪರಿಚಿತ ದೈನಂದಿನ ವೀರರಿಗೆ ಗೌರವ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಅನ್ಸಂಗ್ ಹೀರೊಸ್' (ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದ ಸಾಧಕರು) ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು.
ನೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಳು: ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು.
ಕೈದಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಮೇ 25–26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯು, ಕಾರಾಗೃಹದ ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್' ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ.
ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ (BIMSTEC) ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ವಿನಿಮಯ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನು 'ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತು.
ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ, 'ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್' ಭಾರತದ 'ಮೃದು ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು (ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ವಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಇದು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 45 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
“ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಆತಂಕ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.”
-ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
“ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದೇ ಗುರಿ ತಲಪುವತ್ತ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.”
-ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ