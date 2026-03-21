ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. .
ಪಾಟ್ನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. 30 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಈದ್ ದಿನದಂದು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ!
ಸಿಎಂ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ? ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ!
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕನ ಮಗ ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಈದ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಂದೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಗ ತುಂಬಿದ ಈ ನಡೆ, ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶುಭಾಶಯವೋ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ!
ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜನರು, ಶೀಘ್ರವೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಶಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು 'ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಜನರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವದಂತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಬದುಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಈ ಬಾರಿಯ ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು.