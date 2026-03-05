ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಮಗ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 20, 1975 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಸಿನ್ಹಾ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಿಶಾಂತ್ ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದ ಸೇಂಟ್ ಕರೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂತರ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಮಾನವ ಭಾರತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, 12ನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ರಾಂಚಿಯ ಬಿಐಟಿ ಮೆಸ್ರಾದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಶಾಂತ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿದೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ,ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುನ್ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ದೂರವಿದ್ದರು.
