ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ದಾಟಿ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚು
ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ದಾಟಿದ ನರ್ಸ್! ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ
ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರ ಸಾಹಸವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಮಲಾ ದೇವಿ ತಾವೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಎದುರಾದರೂ, ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನರ್ಸ್
ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಲಾ ದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ದಾಟಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
“ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ತಲುಪಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣ ತಾಯಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು” ಎಂಬುದು ಅವರ ಸರಳ ಮಾತು. ಈ ಮಾತು ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಅಗತ್ಯ
ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊಟ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾರಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.