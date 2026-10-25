ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲು ಹೋರಾಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ಜಾರಂಗೆ ಅವರಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಆಡಿಯೋ ನಕಲಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದ್ದು, ಎಐ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲು ಹೋರಾಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ಜಾರಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಲು 500 ಕೋಟಿ ರು. ನೀಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆಡಿಯೋ ನಕಲಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ದವ್ ಬಣ) ಮುಖಂಡ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಭಿನ್ನಮತ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರು ನಕಲಿ ಎಐ ಆಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಮತ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ರಾವುತ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ರಾವುತ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಎಲ್ಸಿಯೊಬ್ಬರು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ನವನಾಥ್ ಬನ್ ಅವರು, ಆ ಆಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು 500 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ರಾವುತ್ ಅವರು ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಐ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮ್ನಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರು. ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅದನ್ನು 500 ಕೋಟಿ ರು.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಶಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಜಾರಂಗೆ ಅವರ ಗೌರವ ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಮತ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಆಡಿಯೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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