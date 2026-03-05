ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರವು ಓವರ್ಸ್ಟೇ ದಂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಓವರ್ಸ್ಟೇ ದಂಡವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಯುಎಇ
ದುಬೈ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ. ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವವರಿಗೆ ಯುಎಇ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಓವರ್ಸ್ಟೇ ದಂಡವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರ ನಂತರ ಭೇಟಿ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯುಎಇ ಐಸಿಪಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಲಸಿಗ ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ನೋರ್ಕಾ (NORKA) ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ನೋರ್ಕಾ ಎಂಬುದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಲಸಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇರುವ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.)
ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೋರ್ಕಾ ಇಲಾಖೆ, ನೋರ್ಕಾ ರೂಟ್ಸ್, ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಕ ಕೇರಳ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ನೋರ್ಕಾ ಅನುಮೋದಿತ ವಲಸಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಕ ಕೇರಳ ಸಭಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೋರ್ಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋರ್ಕಾ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ದೆಹಲಿ ಕೇರಳ ಹೌಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನೋರ್ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಆರು ನೋರ್ಕಾ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನೋರ್ಕಾ ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸದಸ್ಯರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ.
ಯುಎಇ
ಶಿಜು ಬಶೀರ್ – ದುಬೈ – +971 55 5712550
ನೌಫಲ್ ಪಟ್ಟಾಂಬಿ – ದುಬೈ – +971 56 9978452
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ – ದುಬೈ – +971 50 4558100
ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ – ಅಬುಧಾಬಿ – +971 56 4019318
ಮನೋಜ್ - ಅಬುಧಾಬಿ - +971 50 6914501
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂಬಿಕಾನ – ಶಾರ್ಜಾ – +971 56 1140607
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ - ಶಾರ್ಜಾ - +971 50 7945948
ಪಾಲ್ ಟಿ ಜೋಸೆಫ್ - ದುಬೈ - +97155 5584700
ಮೋಹನನ್ ಪಿಳ್ಳೈ -ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ-+971 55 9492729
ಓಮನ್
ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ – +968 96676406
ಅನು ಚಂದ್ರನ್ – +968 92060939
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ – +968 92338105
ವಿಲ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ – +968 99241140
ಎ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರನ್ (ಸಲಾಲ) – +968 9967 1062
ಬಾಣದ ನವಿಲು (ಸಲಾಲ) – +968 95220518
ಬಹ್ರೇನ್
ಪಿ.ವಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಿಳ್ಳೆ – +973 3969 1590
ಪಿ. ಜುಬೈರ್ – +973 3968 2974
ಜಕರಿಯಾ – +973 3982 7543
ಸಂಜಿತ್ – +973 3612 9714
ಕೆ.ಟಿ. ಸಲೀಂ – +973 3375 0999
ಸುಧೀರ್ ತಿರುನಿಲತ್ – +973 3946 1746
ಕತಾರ್
ಶಂಸೀರ್ ಅರಿಕುಲಂ – +974 55978668
E. M. ಸುಧೀರ್ – +974 5585 9609
ಸಾಬಿತ್ ಜಹೀರ್ – +974 3316 3774
ಓಮನಕುಟ್ಟನ್ – +974 5003 5901
ಎ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ – +974 6668 3986
ಕುವೈತ್
ಸಜಿ ಜೆ – +965 99122984
ಟಿ.ವಿ. ಹಿಕ್ಮತ್ – +965 6776 5810
ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ – +965 9720 1260
ಮಣಿಕುಟ್ಟನ್ ಛೇದಕ – +965 558 31679
ಸತ್ತಾರ್ ಕುನ್ನಿಲ್ – +965 6688 2499
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
ರಿಯಾದ್
ಸುರೇಶ್ ಕನ್ನಪುರಂ – +966 50287 8719
ಶಿಹಾಬ್ ಕೊಟ್ಟುಕಾಡ್ – +966 56419 5323
ನಜೀರ್ ಮುಳ್ಳೂರಕರ– +966 50262 3622
ಜೆಡ್ಡಾ
ಡಾ. ಶಿಬು – +966 0535504015
ಜಲೀಲ್ ಉಚಾರಕಡವ್ – +966 0509710722
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಿ – +966 0501417878
ಹಸನ್ ಪರಕ್ಕಲ್ +966 56 411 3528
ದಮ್ಮಾಮ್
ನಾಸ್ ಶೌಕತಾಲಿ – +966 56 995 6848
ಪವನನ್ ಮೂಲಕ್ಕಲ್ – +966 50 166 4800
ಬಶೀರ್ ವರೋಡೆ – +966 53 078 5172
ಸುನಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ – +966 50 197 3118
ಅಭಾ - ಖಾಮಿಸ್ ಮುಷೈತ್
ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಅಮಾನಿ +966 50 866 0176
ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 04 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 787 ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.ಈ ಪೈಕಿ 510 ಭಾರತದಿಂದ, 134 ಯುಎಇಯಿಂದ, 59 ಕತಾರ್ನಿಂದ, 52 ಬಹ್ರೇನ್ನಿಂದ, 16 ಕುವೈತ್ನಿಂದ, 5 ಒಮಾನ್ನಿಂದ, 9 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತು 2 ಯುಕೆಯಿಂದ ಬಂದವು. ಕತಾರ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರವೇಶಿ ವೀಸಾಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ನೋರ್ಕಾ ನೆರವು ಗುಂಪುಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ, ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಕೇರಳಿಗರು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
