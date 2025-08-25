ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಷೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಮಾಣು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಡಿ ದೇವದತ್ ಅವರ 'ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ - ಆನ್ ಎ ಮಿಷನ್' ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ (ಎನ್ಎಸ್ಎ) ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಿಷನ್ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ದೋವಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಯೋಜನೆಯು ಅಪಾರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೋವಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿತ್ತು. 1974 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.
ಈ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು "ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದೋವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಬಳಿಯ ಕಹುತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಹುತಾ ಸರಳ ವಸಾಹತು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಾವಲು ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿತ್ತು.
ದೋವಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಹುತಾದಿಂದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗುವತ್ತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲನ್ನು ಪುಸ್ತಕವು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್, ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅವನು ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಹುತಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ದಾರಿಹೋಕರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಖಾನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೋವಲ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗಮನವು ಒಳಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು.
ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ದೋವಲ್, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂನ ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಹಸ್ಯ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ದೋವಲ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಾವು ಕಾಣುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೋವಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಚತುರ ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.