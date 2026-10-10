ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಿಕಾರು-ಸಾನ್, ದೇಶವನ್ನು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ; ಕೆಲವೇ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರ ಮಾತು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಯಾವ ದೇಶವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ!’ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆಯ ತಿರುಗೇಟು
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಡತನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಇಡೀ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಭಾರತದ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ
ಹಿಕಾರು-ಸಾನ್ (Hikaru-san) ಎಂಬ ಜಪಾನಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಿಡಿಯೊದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳೂ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
‘ಯಾವ ದೇಶವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ
ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿವೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಕಾರು-ಸಾನ್ ಅವರ ಅನುಭವವು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾರ.