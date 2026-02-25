AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 'ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು 'ಬಬ್ಬರ್ ಶೇರ್ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ 'ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ'ಯಂತೆ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶ ಸದಾ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಂಥನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ಇದೇನಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'AI ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಈ ಘಟನೆಗೂ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಇದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, 8 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಶರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 'Compromised PM' (ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.
ಈ 'ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಭಾನು ಚಿಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿಂದೆ 'ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ' ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಯುವ ಘಟಕದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಬಂಧನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. 'ಇದೊಂದು ಆಳವಾದ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ' ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಸಿಪಿ (ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್) ದೇವೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು 'ಬಬ್ಬರ್-ಶೇರ್' (ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಿಸಾನ್ ಮಹಾಚೌಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು 'ಬಬ್ಬರ್-ಶೇರ್' ಇದ್ದಂತೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರಕ್ತವಿದೆ. ನೀವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಿರಿ, ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
