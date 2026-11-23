ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಕೇಳಿದ ರಿಕ್ರೂಟರ್, ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಂದರ್ಶನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೇತನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ರಿಕ್ರೂಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸುಮಾರು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ರಿಕ್ರೂಟರ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, 'ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, 'ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿಗೂ ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?' ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ರಿಕ್ರೂಟರ್, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಯಲಾದ ನಕಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಜಾಲ!
ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ TechInterviewsIndia ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ತಾವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನದ ಆಹ್ವಾನವೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಕಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅನುಮಾನ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಕೇಳುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂದರ್ಶನದ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನೂ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ HR ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.