Sadhvi Prem Baisa death: ಅವರ ಮರಣದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ," "ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ," ಮತ್ತು "ವಿದಾಯ" ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸಾ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ . ಜನವರಿ 28, 2026 ರಂದು, ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮರಣದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ," "ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ," ಮತ್ತು "ವಿದಾಯ" ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿಯೋ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ.. "ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಸನಾತನವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸನಾತನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಸಂತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು?. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ."
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹನುಮಾನ್ ಬೇನಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆಯೇ?
ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಈಗ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, "ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಬೇಕು. ಓ ಲೋಕವೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ." "ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸಾ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ. ಸುಳ್ಳುಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಠಿಣ ವರ್ತನೆಯು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿತು. ಇಂದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ." "ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಮರ್ನ ಪರೇವು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸಾ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತಮ ಪಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಅವರ ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ಸತಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ದೇವರು ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.