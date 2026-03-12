18 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ಫರ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ? ವೈರಲ್ ಸುಂದರಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?
ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಸುಂದರಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆಯು, ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಸುಂದರಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಏನು?
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾರಟ ಮಾಡುವ ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ, 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬರಹವುಳ್ಳ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೂವಾರ್ ಅರುಮನೂರ್ ನೈನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಪೂವಾರ್ ಅರುಮನೂರ್ ನೈನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಥಂಪನೂರು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಲ್ಲ
ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 1.1.2008 ಆಗಿದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಎಂಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪೂವಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ-ಫರ್ಮನ್ ಥಂಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ನಿವಾಸಿ.
