ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸುದೀರ್ಘ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಮೆಸ್ಸಿ
ಮೆಸ್ಸಿ ಮೊದಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 70 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಉಡುಗೊರೆ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದರು. ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಜ್ ಮತ್ತು ರೊಡ್ರಿಗೋ ಡಿ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡಿದರು. ತಡವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ, ಸುವಾರೆಜ್, ಡಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ, ಸುವಾರೆಜ್, ಡಿ ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.