ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ 72 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹಲವು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಳು. ವಾಸನೆ ಬಾರದಿರಲು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹಲವು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 72 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಾದರ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯ್ ಭಾನು ವಿಶ್ವಾಸ್ (72) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೋಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಶವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೊಳೆತ ಶವದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶವದೊಂದಿಗೆ 13 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ 331 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ಆಗಿದ್ದೇನು?
Related image2
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹುಳ ಹಿಡಿದ ಪತಿಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ 10 ದಿನ ಕಳೆದ ಪತ್ನಿ!

ಆದರೆ, ಈ ವೃದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ, ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ.

ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಶವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಉದಯ್ ಭಾನು ವಿಶ್ವಾಸ್, ಮೀರತ್‌ನ ಬೇಗಂ ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮಗಳು ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶವ ಇನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಾದರ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ, ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಕಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಶವ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಆರೋಪಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಆತ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶವದೊಂದಿಗೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಪೊಲೀಸರು ಉದಯ್ ಭಾನು ವಿಶ್ವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 239, 271 ಮತ್ತು 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕೊಳೆತ ಶವದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ

ಆರೋಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೃದ್ಧ ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.