ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಭಾನುವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಲಂಡ್ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ BA32ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶವದ ಜೊತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹದಿಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಸಾವಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ 13ವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ನೆಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾನದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್ಬಸ್ A350 - 1000 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಿಂದ ಹೊರಟ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ, ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಬದಲು ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಗ್ಯಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.
ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ವಿಮಾನದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಯದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಶವ ಇರಿಸಿದ ಗ್ಯಾಲಿ ನೆಲವು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಲಂಡನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 331 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿಮಾನದ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಮಾನ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಬಳಿ ವಿಮಾನವೇರಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಮಾನವಿಳಿಯದಂತೆ ತಡೆದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಶವವನ್ನು ವಿಮಾನದ ಕಡಿಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖಾಲಿ ಆಸನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶವವನ್ನು ಮೂಲ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.