ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ 'ವಿಂಗಡಿತ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕವಚ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇಡೀ ರೈಲು 'ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ವಿಂಗಡಿತ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಆಧರಿಸಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಂಗಡಿತ ಮೋಟಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೇಗ!
ಈ 392 ಟನ್ ತೂಕದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರೀ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಬೋಗಿಗಳ (ಕೋಚ್) ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 16 ಕೋಚ್ಗಳಿರುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 8 ಮೋಟಾರ್ ಕೋಚ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ನ ಕೆಳಗೆ 4 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 32 ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 12,870 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ಯಾಂಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್' ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಿಂದ 25,000 ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ಕೋಚ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಡಿಸಿ (DC) ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರಗಳ ಜತೆಗಿನ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ರವಾನೆಯಾಗಿ, ಈ ರೈಲು ಕೇವಲ 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೂ ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಡುಕ ಅಥವಾ ಆಘಾತದ ಅನುಭವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಲೋಟದಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಹ ಚೆಲ್ಲದಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರೈಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಘಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು' ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮರುಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 'ಕವಚ್' ಸುರಕ್ಷತೆ!
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಜನರೇಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧರಿತ 'ಕವಚ್' ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಚಾಲಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು!
ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ, 188 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ ಮತ್ತು 611 ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ಬರ್ತ್ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಿತ ಬರ್ತ್ಗಳು, ಸೋಫಾದಂತಹ ಮೆದುವಾದ ಕುಶನ್ಗಳು, ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳ ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಶಬ್ದದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಬರ್ತ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ, ನವೀನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಾಲಕ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮವಸ್ತ್ರ!
ಐಆರ್ಟಿಸಿ ಈ ರೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ವೇಸ್ಟ್ಕೋಟ್, ಏಪ್ರನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪೋಲೋ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಾಫ್ ಏಪ್ರನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈಲಿನ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.