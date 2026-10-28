Drishyam style crime: 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುವ ಕಥೆ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊ*ಲೆಗಾರನೊಬ್ಬ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಲು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು, AI ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಸತ್ತಂತೆ ನಕಲಿ ಫೋಟೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೇ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ! ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಿಲಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ರೋಚಕ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ, ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಸಲಿ ಘಟನೆ ಏನು?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಭರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 2016 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದ.
ಮೇಕೆ ಸುಟ್ಟು AI ಮೂಲಕ ಡೆತ್ ಡ್ರಾಮಾ
ತಾನು ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಆತ ಮೇಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ. ನಂತರ ಆ ಸುಟ್ಟ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ತಾನೇ ಸತ್ತಂತೆ, ಶವವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಪ್ಪಟ ನೈಜ ಎನಿಸುವಂತಹ ನಕಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ!
ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಆತ, ಈ ನಕಲಿ AI ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ‘ಮೌ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್’ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ (Death Certificate) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್ನ ಆರೋಪಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಂತಕ
ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಬೀಗಿದ ಆತ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ‘AI ಡೆತ್ ಡ್ರಾಮಾ’ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಜರಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಆತನ ಹೆಗಲೇರಿವೆ.
'ಸತ್ತವನು' ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? (The Twist)
ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಾಜ್ಭರ್, ಬೇರೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು (Informers) ಗಮನಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. "ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದರು!
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ / ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ತೂಗುಗತ್ತಿ
ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ (Doctor's Verification) ಅಥವಾ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೌ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಪಡೆದು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಈಗ ಈತನ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್ (IPC 302) ಜೊತೆಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ್ದು (IPC 193), ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ (IPC 468) ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ (IT Act) ಕಠಿಣ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.