ಬಹು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ, ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವಾದ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರೂ ಈ ಸೋಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ.
ನೇರಾನೇರ ಹಣಾಹಣಿ
"ಮಿನಿ-ಇಂಡಿಯಾ" ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಮತ್ತು ಮಮತಾ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋಮವಾರದಾದ್ಯಂತ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊದಲು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಮತಾ ಬೇಗನೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು 19,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ 6.30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಮತಾ ಅವರ ಮುನ್ನಡೆ ಕೇವಲ 2,900 ಮತಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಸುವೇಂದು 20 ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಸುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು 11,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ-ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕುಂದುಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಲು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.