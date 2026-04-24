ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಿರೋ ಭಾರೀ ಮತದಾನ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಿಗಿರುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತ. ಜನ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾವನ್ಕುಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಬಾವನ್ಕುಳೆ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜನ ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ, ಮಮತಾ ದೀದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ 'ಮೊಘಲ್ ಶೈಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಜನ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೋಟಿಂಗ್
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (CEC) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವನ್ಕುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ECI ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ' ಅಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇ. 91.91 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 84.80 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವೋಟಿಂಗ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ್ ದಿನಾಜ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಶೇ. 94.85ರಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ (ಶೇ. 94.54), ಬಿರ್ಭೂಮ್ (ಶೇ. 93.70), ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (ಶೇ. 93.23) ಮತ್ತು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ (ಶೇ. 92.93) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮತದಾನ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಮತದಾನ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಕರೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಶೇ. 92.48ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇಲಂ (ಶೇ. 90.42), ಧರ್ಮಪುರಿ (ಶೇ. 90.02), ಈರೋಡ್ (ಶೇ. 89.97) ಮತ್ತು ನಾಮಕ್ಕಲ್ (ಶೇ. 89.63) ಇವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉಳಿದ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏ. 29 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)