ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. SIR ಮತ್ತು NRC ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಕುತಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಬಂಧನ ಶಿಬಿರವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಡಿ.12): ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಮಮತಾ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯಾನಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು SIR (Survey of Identity of Residents) ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, SIR ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಓಡಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ತರುವುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಮುಂಬರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೃಣಮೂಲ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
SIR ಕೇಂದ್ರದ ಕುತಂತ್ರ:
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು 'ತಂತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಎಲ್ಲರೂ SIR ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ತಂತ್ರ! ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಅವರು (ಕೇಂದ್ರ) ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, ನಾವು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ಕೋಟಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅವರು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಒಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಮಮತಾ, ಕೇಂದ್ರದ ಅವಧಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
NRC ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಶಿಬಿರಗಳ ವಿರೋಧ
ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ರಾಜ್ಯವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಬಂಗಾಳವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳವು ಬಂಧನ ಶಿಬಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು NRC (National Register of Citizens) ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ಶಿಬಿರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂಧನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅದೇ ದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.