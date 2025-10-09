Mamata Warns Modi Amit Shah Could Be Your Mir Jafar ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.9): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1757ರಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೋದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂ.2 ಎಂದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಮಮತಾ ಆಕ್ಷೇಪ
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಅದು ಬಯಸದ ಇತರ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
"ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ
ಇದೆಲ್ಲವೂ "ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಡಿದ ಆಟ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ (ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು) ತಿಳಿದಿದೆ, ಹೇಳಲು ನನಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿರುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು."ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಮೀರ್ಜಾಫರ್ ಕಥೆ
1691 ರಿಂದ 1765ರವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ವಿಭಜನೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬಂಗಾಳ-ಬಿಹಾರದ ನವಾಬನಾಗಿದ್ದ ದೊರೆ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ 1757 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಇಂದಿನ ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ.