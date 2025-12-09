ತಿರುಪರಾನುಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಡಿ.9): ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಮ್ರದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿಆರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಂಡನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪರಾನುಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿಅರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 124 ನೇ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ 217 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ (107) ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರಾದ ಟಿ.ಆರ್. ಬಾಲು, ಎ. ರಾಜಾ, ಕನಿಮೋಳಿ ಮತ್ತು ದಯಾನಿಧಿ ಮಾರನ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ, ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಎನ್ಸಿಪಿಎಸ್ಪಿಯ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ, ಶಿವಸೇನೆಯ (ಯುಬಿಟಿ) ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್, ಐಯುಎಂಎಲ್ನ ಇಟಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್, ಎಐಎಂಐಎಂನ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ವಿಸಿಕೆಯ ಥೋಲ್. ತಿರುಮಾವಲವನ್, ಮುಂತಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪರಾನುಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ದರ್ಗಾದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ದರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತ ಮಾಡುವ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ವಕೀಲರು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ "ಆತುರದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತದ" ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿವರು ಜಸ್ಟೀಸ್ ಜಿಆರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಮಧುರೈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಾಮಿನಾಥನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವರೂರಿನವರು. ಅವರು ಸೇಲಂನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಬಿಎಲ್) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೆಲಸ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು, ಜೈಲು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ-ಆಚರಣೆ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ/ಅಂತರ್ಲಿಂಗ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2024–25ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಸುಮಾರು 64,798 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ "ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವರದಿ"ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ "ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್" ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುವುದರ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ತೀರ್ಪುಗಳು
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ/ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ - ಆಧಾರ್-ಡೇಟಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಸಮುದಾಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ "ಅನ್ನದಾನ"ವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಖಾತರಿ (ಲೇಖನ 15) ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು (ಲೇಖನ 25) ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು - ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗವಲ್ಲ - ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಅಗಾಧ ಅಧಿಕಾರಗಳ" ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತೀರ್ಪು
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಉಚಿ ಪಿಳ್ಳೈಯರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಳದ ಜೊತೆಗೆ, ತಿರುಪರಾನುಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲಿನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭವಾದ "ದೀಪಥೂನ್" ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.
ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ದರ್ಗಾ (ಮಸೀದಿ) ನಿರ್ವಹಣೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ದೀಪಥೂನ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ - ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ - ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಹಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕ್ರಮವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.