ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳೂ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಈಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ&nbsp;

ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಬಂಧ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆನ್ನುವಂತೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲೂಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣಂದಿರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ತಂಗಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸು

ಅಮರ್ ದೇವ್‌ಗನ್ ಮತ್ತು ದೇವ್ ದೇವ್‌ಗನ್ ಎಂಬ ಈ ಸಹೋದರರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಬಿರ್ದಿಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಹಂಬಲದ ಪ್ರತಿಫಲ" ಎಂದು ಸಹೋದರರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕುಟುಂಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ನಂತರ ಈ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೂಧಿಯಾನದ ಕೋಟ್ ಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು ಚೆಂಡೆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ನೇಮ್‌ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಹೆಸರು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅತ್ತ ದೃಶ್ಯ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತು.

ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ತಂಗಿ

ಈ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವೂ ಅಡಗಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನೀಡಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಸಹೋದರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ‘ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂಗಿ’ ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ', 'ಪ್ರತಿ ತಂಗಿಗೂ ಇಂತಹ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.