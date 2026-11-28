ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸ 'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ರ ಇರುವುದು ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.28): ದೆಹಲಿಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೆಲೆಸಿದ್ದ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ‘ಶೀಶ್ ಮಹಲ್’ (ಐಶಾರಾಮಿ ಗಾಜಿನ ಮನೆ) ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಟೂರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
1,905 ಚದರ ಅಡಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ‘58 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ’ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 6.71 ಲಕ್ಷ ರು.ನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ದುರ್ಗೆಯಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ನಡುವಲ್ಲಿ ಏಸುವಿನ ಫೋಟೋ ಇಡಲಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ನಿವಾಸದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚಿನ ಆರೋಪದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಭೇಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿವಾಸವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುನ್ನ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 6, ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ (6, Flagstaff Road) ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು.
ವಾಕ್ಥ್ರೂ ವೇಳೆಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಸ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಮಂದಿರದ (White marble mandir) ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ (Jesus Christ), ಶಿವ (Lord Shiva) ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ (Goddess Durga) ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಮಂದಿರದ ವರದಿಯಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹6.71 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟೀಕೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ (RSS) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ 'ಪಾಂಚಜನ್ಯ' (Panchjanya), ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. "ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಗಾಜಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವನ ಜೊತೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ?" ಎಂದು ಪಾಂಚಜನ್ಯ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ಇಂದ್ರಜಿತ್' ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಜೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏಸುವೂ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಾಲಾ' ಎಂಬ ಖಾತೆಯೂ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸನಾತನಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂದಿರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (AAP) ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ವಾಕ್ಥ್ರೂನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿವಾಸದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹58,83,66,314 ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಶುಲ್ಕ: ಒಳಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಲೆಯ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ₹20 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (Entry fee) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ₹11.56 ಲಕ್ಷದ ಗೊಂಚಲು ದೀಪ (Chandelier), ₹5.47 ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಆಸನಗಳ ಸೋಫಾ, ₹5.58 ಲಕ್ಷದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳು, ₹5.69 ಲಕ್ಷದ ಪರದೆಗಳು ಹಾಗೂ ₹6.79 ಲಕ್ಷದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿವೆ. ದುಂಡನೆಯ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ₹10 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ₹30 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ₹3.43 ಲಕ್ಷದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಂಗಲೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಆಸ್ತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿರುವ 'ಬೈಠಕ್' ಅನ್ನು ₹41.16 ಲಕ್ಷ, ಲಾಬಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ₹7.58 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ರೂಮ್ ಫಿಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ₹5.8 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಡಿಗಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದ ಕಿಚನ್ ಡಂಬ್ವೇಟರ್ಗೆ (Kitchen dumbwaiter) ₹7 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,905 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬಂಗಲೆಯು ಎಂಟು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು, 13 ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌನಾ (Sauna) ಹಾಗೂ ಜಕುಝಿ (Jacuzzi) ಹೊಂದಿರುವ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಫಿಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಂಗಲೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ (PWD) ಸಚಿವ ಪ್ರವೇಶ್ ವರ್ಮಾ (Parvesh Verma) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹8 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹56 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು 2015ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರವರೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಈ ಬಂಗಲೆಯು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಕಿಡಿಹೊತ್ತಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ "ಶೀಶ್ ಮಹಲ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿತ್ತು.
'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ಪ್ರವಾಸ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಎಂದ ಎಎಪಿ
ಬಂಗಲೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಎಎಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಸರತ್ತು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ 'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ವಿವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿಯ ಆಯಾಮ: ಮಂದಿರದ ಕುರಿತ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದವು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲಿನ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ನವೀಕರಣದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಮಂದಿರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ.