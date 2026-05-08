ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ಶಾಸಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 46 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಬಣ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಎಐಸಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮುಕುಲ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು, ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ವಾರಿಯರ್, ಸಜೀವ್ ಜೋಸೆಫ್, ಟಿ.ಒ. ಮೋಹನನ್, ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್, ಉಷಾ ವಿಜಯನ್, ಐ.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ 'ಕೆಸಿ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಐ.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ 'ಕೆಸಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಸಿ' ಎರಡೂ ಇರುವುದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಾಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಣದಿಂದ ಬಹುಮತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಣವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಟ್ಟು 63 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಬಹುಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರಕಾರ, 46 ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, 8 ಶಾಸಕರು ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಾಲ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಈ ಫೋಟೋ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕುಲ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಸಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ಅವರು ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಕೆನ್, "ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇಡೀ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ, ಹಲವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. (ಎಎನ್ಐ)
