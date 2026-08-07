ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಾಭ! ರೈತರನ್ನು 'ರಾಜ'ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ 5 ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..!
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಲು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ತುಳಸಿ, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಟಾಪ್ 5 ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕುಳಿತ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ತರುವ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಟಾಪ್ 5 ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿ: ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ!
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
- ಅವಧಿ: 30 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳು.
- ಲಾಭ: ಇದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯ ಕೃಷಿ: ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
- ವಿಶೇಷತೆ: ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯೂ ಕಡಿಮೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಾವಯವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಳೆ.
ತುಳಸಿ: ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೇ ಲಾಭದ ಮೂಲ
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿರ್ವಹಣೆ: ನೆಟ್ಟ 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಳುವರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
- ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ: ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಚೆಂಡು ಹೂವು: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂವಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಲಾಭ: ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಸೀಸನ್: ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ರಫ್ತು: ಭಾರತೀಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
- ರೂಪ: ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಸಾಲೆ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ.
ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
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