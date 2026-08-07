ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಜೆಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಯುವಕ ಮನೀಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೀಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್, ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್, ತಾನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೂ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಯಲು ಮನಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ನಾವು ಅಶುತೋಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಇದ್ದವರ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಳಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಮನೀಶ್ ಆರೋಪವೇನು?
ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಅವರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು "ಏಕ್ ರೀಲ್ ದೇಶ್ ಕೆ ನಾಮ್" ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಿಜೆಪಿ ಇದೇ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು "ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡದೆ ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಜೆಪಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕನೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ?
ಸಂಘಟನೆಯು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ (30) ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು, ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ (27) ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ (30) ಅವರನ್ನು ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಸಂಘಟನೆಯು ತಳಮಟ್ಟದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಸಿಜೆಪಿ!
ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಶಿಂಧೆ, ಸಂಘಟನಾ ಸಹ-ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಬಲಿಯಾನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಫ್ರೀನ್ ನವಾಜ್, ಮಾಧ್ಯಮ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಂಗಿ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರತ್ನ ಸಿಂಗ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌರ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರೋಹನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ ಇಂಗಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಿಜೆಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.