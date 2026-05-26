ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ SS-521 ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಮೇ 26, 2026ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಿಜೇತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು.
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, SV 904465 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. SS 167747 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು, SR 657509 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ವಾರದ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ, ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗೋರ್ಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಿತು.
ಟಾಪ್ ಬಹುಮಾನಗಳಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 904465 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಸೀರೀಸ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ SS-521 ವಿಜೇತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ (₹1 ಕೋಟಿ): SV 904465
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ (₹30 ಲಕ್ಷ): SS 167747
ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ (₹5 ಲಕ್ಷ): SR 657509
ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
904465 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೀಸ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
0382, 2361, 3131, 3402, 3518, 3561, 4082, 4785, 4950, 5159, 5495, 6211, 6275, 6618, 6850, 6965, 7082, 8560, 9770
ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
2599, 3472, 5259, 5476, 8801, 9637
ಆರನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
0362, 0715, 0771, 0864, 1136, 1761, 2566, 2634, 3622, 3738, 4303, 4449, 4559, 5290, 5422, 6305, 6621, 6920, 7395, 8125, 8217, 8834, 9508, 9596, 9980
ಏಳನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
0007, 0026, 0028, 0498, 0539, 0573, 0681, 0824, 0909, 1046, 1343, 1504, 1554, 1663, 1756, 1816, 1969, 1977, 2093, 2336, 2470, 2546, 2562, 2772, 2864, 2901, 2944, 3212, 3409, 3630, 3754, 4030, 4114, 4120, 4182, 4324, 4390, 4502, 4609, 4696, 4749, 4942, 5113, 5132, 5298, 5311, 5325, 5329, 6178, 6202, 6249, 6401, 6960, 6978, 7099, 7103, 7144, 7449, 7470, 7475, 7643, 7752, 8337, 8367, 8532, 8634, 8950, 8969, 8973, 9028, 9033, 9607, 9677, 9710, 9816, 9837
ಲಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಅಧಿಕೃತ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್, ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.