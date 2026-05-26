ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬದಲು ಎಐ ಬಳಸಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಲಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಕ್ರೀದ್ಗೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮೇ.26): ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಲಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಚಿವರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಲಹೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು, "ಸಚಿವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಲಿ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರಿಲ್ಲದ ಹೋಳಿ ಆಡಬೇಕೆ?
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ‘ಆಯ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ’ವನ್ನು (Selective Approach) ಕಠಿಣ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಉಳಿಸಲು ‘ಡ್ರೈ ಹೋಳಿ’ ಆಡಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಪಟಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ‘ಗ್ರೀನ್ ದೀಪಾವಳಿ’ ಆಚರಿಸಿ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು AI ಮೂಲಕ ಬಲಿ ಕೊಡಿ!
ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ, "ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಬಹುದಾದರೆ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು? ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೂ ಬಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇಂತಹ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೇ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರಿದು, "ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕರು ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಡ್ರೈ ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ರಹಿತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏಜೆಂಟ್’ ಎಂದು ಕರೆದ ರಾಣೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.