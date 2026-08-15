ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು (KSRTC) ಆಲಪ್ಪುಳ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್' ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ 'ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್' ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಪರದೆಗಳಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಅಲಪ್ಪುಳ (ಆ.15): ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC - Kerala) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲಿನಂತಹುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಲಪ್ಪುಳ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಪರದೆಗಳನ್ನು (Personal Screens) ಒಳಗೊಂಡ ನೂತನ 'ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್' (Executive Class) ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಆಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ದಿನಬಿಟ್ಟು ದಿನ (ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಬಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ
ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30ಕ್ಕೆ ಆಲಪ್ಪುಳದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್, ವೈಟ್ಟಿಲ (Vyttila), ತೃಶ್ಶೂರ್ ಮಣ್ಣುತಿ ಬೈಪಾಸ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಚಂದ್ರನಗರ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಲ್&ಟಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:55ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲಪ್ಪುಳ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ದೂರದೂರುಗಳ ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಆಸನಗಳಿರುವ (2-seater layout) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಮಿ-ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (Air Suspension) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೌಚಾಲಯ (Toilet) ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು (Personal Screens) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು KSRTC Swift ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಸಂಖ್ಯೆ 9447071021 ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟದ ಆಸನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು PNR ವಿವರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಬರಲಿವೆ.