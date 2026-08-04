ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು (KSRTC) ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ಹೊಸ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಮೈಸೂರು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.04): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು (KSRTC) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರವಾದ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ (Kannur) ಹೊಸ 'ನಾನ್ ಎ.ಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್' (Non-AC Sleeper) ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 07 ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ನೂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಕರ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ:

ಈ ನೂತನ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (TTMC), ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ತದನಂತರ ಮೈಸೂರು, ಹುಣಸೂರು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಇರಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಲಶ್ಶೇರಿ (ತಲಚೇರಿ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಣ್ಣೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.

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ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ವಿವರಗಳು:

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ರೂ. 850/- ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ, ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

  • ಮಡಿವಾಳ: ರಾತ್ರಿ 8:36ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 03:30ಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಲುಪಲಿದೆ. (ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ರೂ. 600)
  • ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ: ರಾತ್ರಿ 9:16ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 04:45ಗೆ ಇರಿಟ್ಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ. (ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ರೂ. 705)
  • ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ: ರಾತ್ರಿ 10:00ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05:45ಗೆ ತಲಸ್ಸೇರಿ ತಲುಪಲಿದೆ. (ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ರೂ. 805)
  • ಕೆಂಗೇರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ: ರಾತ್ರಿ 10:15ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 06:30 AM ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಕಣ್ಣೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. (ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ರೂ. 850)

ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.