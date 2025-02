ಮುಂಜಾನೆ 5.35ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲೆಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವೇ ನಡುಗಲು ಶುರು ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಡಿ ಬಂದೆವು ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಈ ರೀತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | An earthquake with a magnitude of 4.0 jolts the national capital and surrounding areas | A resident of Noida, Amit says, "At 5.35 am, the whole building was shaking...Our whole family ran outside the home. I have never felt such strong tremors of an earthquake. We are… pic.twitter.com/dwKN3WI7QR