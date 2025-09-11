ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪವನಕುಮಾರ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಖಾಯಂ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಜೆ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.11): ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಪವನಕುಮಾರ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಯಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಪುಲ್ ಮನುಭಾಯಿ ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪಿಬಿ ಬಜಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನುಭವದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
1963 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆ ಬಜಂತ್ರಿ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಯಾಣವು ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸೊಸೈಟಿಯ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1990 ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಟಿ), ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಸಿಎಟಿ) ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1993 ರಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಸ್ಥಾಯಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು 2006 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಟರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಜಂತ್ರಿ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು 2015 ಜನವರಿ 2 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು, ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 2018 ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.